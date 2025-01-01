المكتب الإعلامي الحكومي بغزة يوجز حرب غزة بالأرقام

غزة/سما/

أصدر المكتب ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الإعلامي الحكومي في غزة اليوم الثلاثاء تحديثا لأهم إحصائيات الحرب على قطاع غزة والتي استمرت 470 يوما.



وجاء في البيان أن مجمل حصيلة الخسائر المادية والبشرية في القطاع على مدرا 470 يوما كانت على النحو التالي:

10.100 مجزرة ارتكبها الجيش الإسرائيلي بشكل عام.

61.182 قتيلا ومفقودا.

14.222 مفقود لم يصلوا إلى المستشفيات حتى 18 يناير 2025.

46.960 قتيلا ممن وصلوا إلى المستشفيات بحسب وزارة الصحة.

9.268 مجزرة ارتكبتها القوات الإسرائيلية ضد العائلات الفلسطينية، بحسب وزارة الصحة.

2.092 عائلة فلسطينية أبادتها إسرائيل ومسحتها من السجل المدني، بقتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة، وعدد أفراد هذه العائلات 5.967 قتيلا بحسب وزارة الصحة.

4.889 عائلة فلسطينية تمت إبادتها ولم يتبقَّ منها سوى فرد واحد فقط، وعدد أفراد هذه العائلات فاق 8.980 قتيلاا، بحسب وزارة الصحة.

17.861 قتيلا من الأطفال.

214 طفلا رضيعا ولدوا وقتلو منذ 7 أكتوبر.

808 أطفال قتلوا خلال حرب الإبادة وعمرهم أقل من عام.

44 وفاة بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء وسياسة التجويع.

8 وفيات نتيجة البرد الشديد في خيام النازحين بينهم 7 أطفال.

12.316 قتيلا من النساء.

1.155 قتيلا من الطواقم الطبية.

94 قتيلا من الدفاع المدني.

205 قلى من الصحفيين.

736 قتيلا من عناصر وشرطة تأمين المساعدات.

150 جريمة استهداف لعناصر وشرطة وتأمين مساعدات.

7 مقابر جماعية أقامتها القوات الإسرائيلية داخل المستشفيات.

520 قتيلا تم انتشالهم من 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات.

110.725 جريحا ومصابا وصلوا إلى المستشفيات.

15.000 جريح بحاجة إلى عملية تأهيل طويلة الأمد.

4.500 حالة بتر، بينهم 18% من فئة الأطفال.

70% من الضَّحايا هم من الأطفال والنساء.

400 جريح ومُصاب من الصحفيين والإعلاميين.

220 مركزا للإيواء والنُّزُوح استهدفها القصف الإسرائيلي.

10% فقط من مساحة قطاع غزة كانت مناطق إنسانية أعلنتها إسرائيل.

38.495 طفلا يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.

13.901 امرأة فقدت زوجها خلال حرب الإبادة الجماعية.

3.500 طفل معرّضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء.

12.700 جريح بحاجة للسفر للعلاج في الخارج.

12.500 مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج.

3.000 مريض بأمراض مختلفة يحتاجون للعلاج في الخارج.

2.136.026 حالة أُصيبت بأمراض معدية نتيجة النزوح.

71.338 حالة أُصيبت بعدوى التهابات الكبد الوبائي بسبب النزوح.

60.000 سيدة حامل مُعرَّضة للخطر لانعدام الرعاية الصحية.

350.000 مريض مزمن في خطر بسبب منع الاحتلال إدخال الأدوية.

6.600 حالة اعتقلهم القوات الإسرائيلية من قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية.

360 حالة اعتقال من الكوادر الصحية، "قتل 3 أطباء داخل السجون".

48 حالة اعتقال صحفيين ممن عُرفت أسماؤهم.

26 حالة اعتقال لعناصر الدفاع المدني.

2 مليون نازح في قطاع غزة.

110.000 خيمة اهترأت وأصبحت غير صالحة للنازحين.

216 مقرا حكوميا دمرت.

137 مدرسة وجامعة دمرهت بشكل كلي.

357 مدرسة وجامعة دمرهت بشكل جزئي.

12.800 طالب وطالبة قتلوا خلال الحرب.

785.000 طالب وطالبة حرموا من التعليم.

760 معلما وموظفا تربويا في سلك التعليم قتلوا خلال الحرب.

150 عالما وأكاديميا وأستاذا جامعيا وباحثا أعدموا.

823 مسجدا دمر بشكل كلي.

158 مسجدا دمر بشكل بليغ بحاجة إلى إعادة ترميم.

3 كنائس استهدفت ودمرت من قبل القوات الإسرائيلية.

19 مقبرة دمرت بشكل كلي وجزئي من أصل 60 مقبرة.

2.300 جثمان سرقتها القوات الإسرائيلية من مقابر قطاع غزة.

161.600 وحدة سكنية دمرت بشكل كلي.

82.000 وحدة سكنية غير صالحة للسكن.

194.000 وحدة سكنية دمرتت جزئيا.

100.000 طن متفجرات ألقيت على قطاع غزة.

34 مستشفى حرقتها القوات الإسرائيلية أو اعتدت عليها أو أخرجتها عن الخدمة.

80 مركزا صحيا خرج عن الخدمة.

162 مؤسسة صحية استهدفت.

136 سيارة إسعاف استهدفت

206 مواقع أثرية وتراثية دمرهت.

3.680 كيلو متر من أطوال شبكات الكهرباء دمرهت.

2.105 محولات توزيع كهرباء هوائية وأرضية دمرهت.

330.000 متر طولي من شبكات المياه دمرت.

655.000 متر طولي من شبكات الصرف الصحي دمرت.

2.835.000 متر طولي من شبكات الطُرق والشوارع دمرت.

42 منشأة وملعبا وصالة رياضية دمرت.

717 بئر مياه دمرت وأخرجت عن الخدمة.

88% نسبة الدمار في قطاع غزة.

+38 مليار دولار الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة الجماعية.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ أكتوبر 2023 بلغت 47.035 شهيدا، و111.091 مصابا.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" في غزة حيز التنفيذ صباح يوم الأحد الماضي في تمام الساعة 11:30 بالتوقيت المحلي بعد ساعات على رفض تل أبيب تنفيذه لعدم تسلمها قائمة باسماء المحتجزات.