رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يستقيل من منصبه

القدس المحتلة/سما/

أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، في بيان، عن استقالته من منصبه، وأنه أبلغ وزير الأمن، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، بأنه يطلب إنهاء ولايته بحلول السادس من آذار/مارس المقبل.

وفي أعقاب استقالة هليفي، أبلغ قائد القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، يارون فينكلمان، هليفي باستقالته من الجيش الإسرائيلي.

وبرر هليفي استقالته بأنها تأتي "انطلاقا من الاعتراف بفشل الجيش الإسرائيلي في السابع من أكتوبر وفي النقطة الزمنية التي سجل فيها الجيش الإسرائيلي إنجازات كبيرة ويتواجد في عملية تطبيق الاتفاق لتحرير المخطوفين".

وأضاف هليفي أنه "في الفترة المتبقية سأستكمل التحقيقات (في إخفاقات الجيش) وسأعزز جهوزية الجيش الإسرائيلي لمواجهة التحديات الأمنية. وسأنقل قيادة الجيش الإسرائيلي بصورة نوعية وجذرية إلى خلفي. وقد نقلت رسالة (الاستقالة) إلى وزير الأمن ورئيس الحكومة".



وتأتي استقالة هليفي في ظل توتر العلاقات بينه وبين الحكومة الإسرائيلية، وخاصة كاتس، الذي رفض قرارات اتخذها هليفي، وبينها توجيه أوامر إلى هليفي بإنهاء التحقيقات العسكرية حول إخفاقات الجيش في 7 أكتوبر وعدم إجراء عملية تدوير مناصب في الجيش وعدم تعيين ضباط برتبتي لواء وعميد في مناصب جديدة.

وطالب وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، هليفي في الأيام الأخيرة عدة مرات بأن يستقيل، وقال أمس إنه إذا لم يستقل هليفي "فإننا سنقيله".

وعقب رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، على استقالة هليفي بأنه "أدعو رئيس الحكومة (نتنياهو) وباقي أعضاء الكابينيت إلى تحمل المسؤولية والعودة إلى بيوتهم".