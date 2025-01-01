جيش الاحتلال يبدأ عدوانا واسعا على جنين مدعوما بالطائرات واستشهاد 7 فلسطينيين

جنين/سما/

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بارتقاء 7 شهداء، وإصابة 35 آخرين جراء عدوان الاحتلال على جنين.

وقال جيش الاحتلال اليوم الثلاثاء، إن قواته بدأت عملية في مدينة جنين، مضيفا: “يباشر جيش الدفاع والشاباك وحرس الحدود حملة عسكرية لإحباط الأنشطة الإرهابية في جنين“، بحسب تعبيره، وأطلق عليها اسم “السور الحديدي”.

وذكر شهود عيان، أن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت عدة أحياء في المخيم، وأشاروا إلى أن صفارات الإنذار دوّت للتحذير من العملية الإسرائيلية.

وبيّنوا أن الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية نحو المخيم.

وذكروا أن طائرات مسيرة إسرائيلية قصفت مرتين موقعا في المخيم، دون معرفة طبيعة الهدف.

وقالت مصادر محلية، إن الاقتحام يتزامن مع قصف طائرات مسيرة إسرائيلية مركبة فارغة بالقرب من مدرسة الزهراء في محيط مخيم جنين، دون أن يبلغ عن إصابات، فيما تطلق طائرات الأباتشي النار في سماء مخيم جنين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: “بدأ الجيش الإسرائيلي عملية في جنين بغارة جوية بطائرة بدون طيار، استهدفت عدة بنى تحتية”.

وأضافت: “بدأت قوات عديدة من الجيش بما في ذلك وحدات خاصة وجهاز الشاباك وحرس الحدود، عملية خاصة ستستمر في الأيام المقبلة”.

وأشارت إلى أن أهداف العملية الحفاظ على حرية عمل الجيش الإسرائيلي في جميع أنحاء الضفة الغربية، وتدمير وتحييد البنية التحتية للإرهاب والقنابل الموقوتة”.

بدورها، قالت “كتيبة جنين” التابعة لـ”سرايا القدس” الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي في بيان: “تمكن مقاتلونا من اكتشاف قوة صهيونية خاصة تسللت إلى حي الهدف وإيقاعها بحقل من النيران محققين إصابات مؤكدة”.

ورصد صحافيون انسحاب قوات الأمن الفلسطينية من المواقع التي كانت قد تمركزت فيها حول المخيم خلال العملية التي بدأتها في كانون الأول/ ديسمبر بهدف ملاحقة “خارجين عن القانون”.

من جهته، دعت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، إلى النفير العام والتصدي “للعدوان” الإسرائيلي الواسع في جنين وإسناد “المقاومين.

وقالت في بيان صحافي: “ندعو جماهير شعبنا في الضفة الغربية وشبابها الثائر للنفير العام وتصعيد الاشتباك مع جيش الاحتلال في كافة نقاط التماس معه، والعمل على إرباكه وإفشال العدوان الصهيوني الواسع على مدينة جنين ومخيمها”.

وأضافت الحركة: “إن ما يثير الاستغراب سلوك أجهزة السلطة التي انسحبت من محيط مخيم جنين، بالتزامن مع بدء العملية العسكرية للاحتلال، بعد حصار دام أكثر من 48 يوما للمخيم، وتعطيلها للاتفاق مع المقاومين حتى اليوم، ورفضها كل النداءات الوطنية لوقف إجراءاتها الخطيرة بحق المناضلين والمقاومين”.