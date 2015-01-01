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السويد تطالب بحبس متهم بقتل الطيار الاردني الكساسبة​​​​​​​

الثلاثاء 21 يناير 2025 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السويد تطالب بحبس متهم بقتل الطيار الاردني الكساسبة​​​​​​​



وكالات / سما/

طفت قضية الطيار الأردني معاذ الكساسبة، الذي أُحرق حيا على يد تنظيم "داعش" في سوريا قبل نحو 10 سنوات، إلى السطح مجددا.

وأفاد ممثلو الادعاء في السويد، أمس الاثنين، بأنهم طلبوا حبس مواطن سويدي يُشتبه في تورطه بجرائم حرب وأعمال إرهابية، بما في ذلك دوره في جريمة قتل الكساسبة.
وسبق للمتهم، الذي تُشير وثائق المحكمة السويدية إلى أن اسمه أسامة كريم، أن أُدين بالتورط في هجمات إرهابية في باريس عام 2015 وبروكسل عام 2016.

ويُعتقد أن كريم لعب دورا في الجريمة التي راح ضحيتها الكساسبة، مما جعله هدفا للعدالة الدولية.

وفي الثالث من فبراير 2015، أقدم عناصر تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" على إعدام الطيار معاذ الكساسبة بشكل مروّع، حيث تم إحراقه حيا داخل قفص. ونشر التنظيم فيديو يوثق الجريمة، مما أثار صدمة وغضبا عالميا واسع.

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