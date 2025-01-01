اسرائيل تتحدث عن موعد عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة ..

القدس المحتلة / سما/

أصدر جيش الاحتلال بيانا عاجلا تضمن عدة تعليمات إلى سكان قطاع غزة بخصوص اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال "إذا التزمت حماس بكافة تفاصيل الاتفاق فابتداء من الأسبوع المقبل سيتمكن سكان قطاع غزة من العودة إلى شمال القطاع وسيتم إصدار توجيهات بهذا الشأن".

وذكر البيان "في منطقة جنوب القطاع من الخطر الاقتراب إلى منطقة معبر رفح ومنطقة محور فيلادلفيا وكافة مناطق تمركز قوات الاحتلال".

وأشار إلى أنه "في المنطقة البحرية على طول القطاع هناك خطر كبير لممارسة الصيد والسباحة والغوص ونحذر من الدخول إلى البحر في الأيام المقبلة".

تجدر الإشارة إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" لمدة 42 يوما، كان بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة، ودخل حيز التنفيذ يوم الأحد 19 يناير.