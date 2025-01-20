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المستعمرون يواصلون ارهابهم في قلقيلية ويهاجمون مركبات المواطنين قرب جيت

الثلاثاء 21 يناير 2025 09:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المستعمرون يواصلون ارهابهم في قلقيلية ويهاجمون مركبات المواطنين قرب جيت



رام الله/سما/

واصل المستعمرون عمليات الإرهابية في مناطق مختلفة بالضفة الغربية وهاجموا، اليوم الثلاثاء، مركبات المواطنين بالحجارة شرق قلقيلية.

وقال شهود عيان لـ"وفا"، إن مجموعة من المستعمرين هاجمت مركبات المواطنين بالحجارة بالقرب من مدخل قرية جيت شرق قلقيلية، على طريق قلقيلية - نابلس.

وكان قد أصيب الليلة الماضية، عدد من المواطنين وأحرقت مركبات ومنشآت تجارية وأجزاء من منازل، في هجوم للمستعمرين، بحماية قوات الاحتلال، على قريتي جينصافوط والفندق، شرق قلقيلية.

وأشار رئيس مجلس قروي جينصافوط، جلال بشير، الى احراق عشرات المستعمرين أجزاء من منازل، ومشتلا ومنجرة، تقع على الشارع الرئيسي (قلقيلية- نابلس)، ومركبات، وجرافة، بينما ذكرت مصادر محلية أن مواطنا أصيب في رأسه خلال تصديه لمستعمرين قاموا بإشعال حريق قرب منزله في القرية، وقد وصفت إصابته بالطفيفة، فيما ذكرت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها تعاملت مع 21 إصابة في الفندق، 12 منها جراء الاعتداء بالضرب المبرح، و9 جراء استنشاق الغاز السام.

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