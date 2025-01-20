رام الله/سما/

تناولت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس"، الصادرة اليوم الثلاثاء، في عناوينها الرئيسية، تطورات إطار اتفاق وقف إطلاق النار وحرب الإبادة، والانتهاكات الإسرائيلية للاحتلال والمستعمرين في الضفة الغربية، وتولي دونالد ترمب مهام منصبه رئيساً للولايات المتحدة الأميركية.

وفيما يلي أبرز العناوين:

* "الحياة الجديدة"

الرئيس يهنئ ترامب لمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً للولايات المتحدة الأميركية

غزيون ينعمون بأول ليلة دون انفجارات منذ 15 شهراً

الأمم المتحدة: 92% من منازل غزة تدمرت أو تضررت جراء العدوان

مصطفى يؤكد أهمية العمل على استعادة الخدمات الأساسية في غزة إلى جانب جهود الإغاثة

الاحتلال يخنق الضفة بالحواجز والبوابات والمستوطنون يشنون عدواناً على جينصافوط والفندق

التنكيل بعشرات المواطنين في عزون وإخطارات بسلوان والعيسوية ومقتل جندي في طمون

شاهين: دولة فلسطين هي صاحبة الولاية القانونية والسياسية على قطاع غزة وكافة الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967

البابا فرانسيس: نموذج الدولتين الحل الوحيد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني

النقد تصدر تعليمات جديدة للمصارف للتعامل مع أقساط المقترضين المتراكمة خلال العدوان

الحكومة تنعى وزير الدولة لشؤون الإغاثة

وزير الأوقاف: 6717 حاجاً حصة فلسطين وخطة طوارئ لحجاج غزة

* "القدس"

شهداء ومصابون في ثاني أيام الهدنة

إعدام طفل برصاص القناصة في رفح واستشهاد شاب بلغم

11 مصاباً بينهم أطفال بقنبلة ألقتها مسيّرة عليهم خلال تفقدهم منازلهم

انتشال جثامين عشرات الشهداء

الدفاع المدني: 2842 شهيداً تبخرت أجسادهم ولم نجد لهم أثراً

قطر تدشن جسراً برياً لإمداد غزة بأكثر من 12 مليون لتر من الوقود

الصحة العالمية: إعادة بناء النظام الصحي في غزة يكلف 10 مليارات دولار

تشييع الشهيد الطفل أحمد جزر والاحتلال يشدد من إجراءاته بالضفة

مستوطنون يحرقون منازل ومركبات في جينصافوط والفندق

الاحتلال يصادر 527 دونماً من أراضي جبع وكفر عقب ومخماس والرام وقلنديا

القنصل الفرنسي: الاستعمار غير قانوني ويشكل تهديداً لحل الدولتين

مقتل مستوطن برصاص الجيش

* "الأيام"

انتشال جثامين عشرات الشهداء من بين الأنقاض

الاحتلال يواصل خرق التهدئة

أول ليلة دون انفجارات في قطاع غزة

سموتريتش: على إسرائيل احتلال كامل غزة

قطر توفر مليون لتر وقود يومياً لغزة لمدة 10 أيام

جيش الاحتلال ينشر حواجز تفتيش جديدة في مختلف محافظات الضفة

هاليفي يدعو الجيش للاستعداد لعمليات كبيرة

كاتس يأمر بقمع احتفالات الأسرى بالضفة

غوتيريس: ضم الضفة الغربية سيشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة اثنين بتفجير عبوة ناسفة في طمون

مقتل مستوطن وإصابة آخر بنيران الجيش الإسرائيلي لاعتقاده بأنهما فلسطينيان

الحوثيون: سنستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل فقط

الرئيس ترامب يدشن عهده بسلسلة تهديدات وإجراءات في كل الاتجاهات

نتنياهو يهنئ ترامب: أفضل أيام تحالفنا لا تزال أمامنا

فرنسا: أوروبا قد تسحق بسبب ترمب