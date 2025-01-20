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العميد رجب يكشف: قوى الأمن تمكنت من تحقيق المزيد من الإنجازات في محافظة ومخيم جنين الأسبوع الماضي

الثلاثاء 21 يناير 2025 09:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العميد رجب يكشف: قوى الأمن تمكنت من تحقيق المزيد من الإنجازات في محافظة ومخيم جنين الأسبوع الماضي



رام الله/سما/

 قال الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني العميد أنور رجب "أن قوى الأمن العاملة في محافظة ومخيم جنين تمكنت من تحقيق المزيد من التقدم والإنجازات خلال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع استمرار حملة "حماية وطن" المضي قدما لتحقيق أهدافها في كافة المحافظات.

وأوضح العميد رجب، هذه الإنجازات، على النحو التالي: 

- كشفت اعترافات عدد من الموقوفين لدى قوى الأمن عن تقدم مهم في المعلومات المتعلقة بالأسماء المشتبه بوجود دور لها في استشهاد أبناء المؤسسة الأمنية، الذين ارتقوا شهداء في مخيم جنين.

- القبض على 40 من الخارجين على القانون، بينهم تجار سلاح، وآخرون شاركوا في إطلاق النار على قوى الأمن.

- مصادرة العديد من قطع السلاح، وعشرات العبوات والمواد المتفجرة، ومجموعة من العتاد العسكري. 

- ابطال مفعول العديد من العبوات، من ضمنها عبوة ضخمة، تم وضعها بجانب مستشفى جنين الحكومي.

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