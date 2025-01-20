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طقس فلسطين : أجواء بارة نسبيا

الثلاثاء 21 يناير 2025 09:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : أجواء بارة نسبيا



رام الله/سما/

توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، باردا نسبياً الى بارد خاصة في المناطق الجبلية وغائماً جزئياً الى صاف ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، الرياح شمالية شرفية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو باردا الى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية وغائماً جزئياً الى صاف، الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الأربعاء، يكون الجو غائما جزئياً الى صاف وباردا نسبياً في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، مع وجود فرصة ضعيفة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة السرعة تتحول مساء الى شمالية غربية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو غائما جزئياً وباردا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو غائما جزئياً وباردا ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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