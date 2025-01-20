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حريق كبير داخل فندق تركي شهير حصد قتلى وجرحى

الثلاثاء 21 يناير 2025 09:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حريق كبير داخل فندق تركي شهير حصد قتلى وجرحى



اسطنبول / وكالات/

اندلع حريق في فندق بمنتجع تركي شهير للتزلج، الثلاثاء، في محافظة بولو بالأناضول، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 32 بجروح، بحسب ما أعلن وزير الداخلية التركي.

وأفاد الوزير علي يرلي كايا على منصة "إكس" بأن الحريق اندلع في الفندق الواقع في منتجع كارتالكايا للتزلج عند الساعة 3:27 صباحا (00:27 ت غ).

وانتشرت النيران بسرعة كبيرة، ما أدى إلى إتلاف أجزاء كبيرة من الفندق الواقع على قمة جبال كور أوغلو.

وعقب الإبلاغ عن الحريق، هرعت فرق الإطفاء والطوارئ الطبية من مدينة بولو والمناطق المجاورة إلى موقع الحادث.

ولا تزال الفرق تبذل جهودا مكثفة للسيطرة على النيران التي التهمت جزءا كبيرا من المبنى.

يذكر أن الفندق تعرض لأضرار جسيمة نتيجة الحريق الذي انتشر بسرعة كبيرة، ما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة من المبنى، ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد أسباب الحريق.

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