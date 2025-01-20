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اليوم الثالث لوقف إطلاق النار.. خروقات اسرائيلية ومئات الشهداء تحت الانقاض وتدفق المساعدات

الثلاثاء 21 يناير 2025 09:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اليوم الثالث لوقف إطلاق النار.. خروقات اسرائيلية ومئات الشهداء تحت الانقاض وتدفق المساعدات



غزة/سما/

واصل جيش الاحتلال خروقاته لوقف إطلاق النار في بعض المناطق من قطاع غزة.
وظلت طائرات الاستطلاع تدوي على ارتفاعات منخفضة في جنوب ووسط القطاع.
وأكدت حركة حماس أن الدفعة الثانية لتبادل الأسرى ستتم في موعدها المحدد يوم السبت القادم الموافق 25 يناير.
وأعلن الدفاع المدني احصائية يومية بأعداد جثامين الشهداء التي انتشلتها طواقمه خلال يوم أمس الاثنين 20 يناير 2025م من تحت أنقاض المنازل والمباني التي استهدفها الاحتلال الإسرائيلي في محافظات قطاع غزة.

وأوضح انه تم انتشال جثامين ثمانية شهداء في محافظتي غزة والشمال ٥٨في رفح التي ارتفع عدد الشهداء الذين جرى انتشالهم منها الى ١٣٧ منذ بدء سريان وقف إطلاق النار.
واعلنت وزارة الصحة ان مستشفيات قطاع غزة استقبلت ١٢٢ شهيدا (منهم ٦٢ انتشال) و ٣٤١ اصابة، نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.
وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٧٠٣٥ شهيداو ١١١٠٩١ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

وتواصل دخول الشاحنات إلى جنوب القطاع وشماله وسط تأكيد من الأمم المتحدة ان ٩١٥ شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة أمس الاثنين.

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