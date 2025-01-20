ترامب: لست واثقا من القدرة على الحفاظ على اتفاق وقف اطلاق النار في غزة

واشنطن / وكالات /

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قوله "لست واثقا من القدرة على الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة".

من جانبها قالت القناة 12 الإسرائيلية عن ستيف ويتكوف مبعوث ترامب للشرق الأوسط ان الرئيس شعر بالرضا عندما شاهد صور الرهائن يخرجون ويلتقون بأسرهم.

وقال ان اتفاق وقف إطلاق النار متطابق تقريبا مع اتفاق مايو واعتمدنا عليه في المفاوضات.

واضاف "احتجنا إلى تحفيز طرفي اتفاق وقف إطلاق النار لدفع الأمور إلى الأمام وإتمامه ومحور فيلادلفيا له أهمية لمصر ولسكان غزة ولكن هناك قضايا أمنية بشأنه نحتاج إلى حلها".

واكد ان اتفاق غزة كان صعبا وربما يكون تنفيذه أكثر صعوبة.