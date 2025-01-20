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خطط إسرائيلية جديدة لمواصلة القتال في لبنان وغزة

الإثنين 20 يناير 2025 09:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
خطط إسرائيلية جديدة لمواصلة القتال في لبنان وغزة



القدس المحتلة/سما/

كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عن خطط إسرائيلية جديدة لمواصلة القتال في لبنان وغزة


وكتب أدرعي في منشور على حسابه عبر منصة "اكس" " بأن رئيس الأركان الجنرال هرتسي هاليفي قال في جلسة تقييم الوضع إنه "إلى جانب الاستعدادات المتصاعدة دفاعيا في قطاع غزة علينا ان نكون مستعدين لشن حملات عسكرية ملموسة في يهودا والسامرة في الايام القليلة المقبلة وذلك لنسبق المخربين ونقبض عليهم قبل ان يصلوا إلى مواطنينا".

وأشار إلى أن "هاليفي أوعز ببلورة الخطط العسكرية لمواصلة القتال في قطاع غزة ولبنان"

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