الحوثيون يحذرون إسرائيل من خرق اتفاق وقف إطلاق النار

صنعاء/سما/

حذرت حركة "أنصار الله" اليمنية إسرائيل من خرق اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة أنها تراقب تنفيذه "وأيديها على الزناد" وأنها مستعدة للتصعيد في أي لحظة تنكث فيها تل أبيب بالاتفاق.



وقال زعيم الحركة عبد الملك بدرالدين الحوثي، في كلمة له اليوم الاثنين: "نحن الآن نرصد مراحل تنفيذ الاتفاق بكاملها وجاهزون للتصعيد في أي مرحلة يعود العدو الإسرائيلي إلى التصعيد وينكث بالاتفاق، ونحن في جهوزية مستمرة والأيدي على الزناد وعملياتنا مرتبطة بمدى تنفيذ العدو للاتفاق".



وأضاف: "إننا نركز على الاستعداد للجولات الآتية، فحتما لا بد من جولات آتية فما تم حتى الان جولة على مدى 15 شهرا من المواجهة مع العدو الإسرائيلي وهناك جولات قادمة ونسعى للاستعداد للجولات القادمة.. إننا في جهوزية مستمرة للتدخل الفوري في أي وقت يعود العدو الإسرائيلي إلى التصعيد وجرائم الإبادة والحصار لقطاع غزة وجاهزون للعودة إلى التصعيد مرة أخرى مع إخوتنا المجاهدين في فلسطين".

وتابع عبد الملك بدرالدين الحوثي: "الأعداء لهم أجندتهم لهذه المرحلة التي سيتحركون فيها سواء ضد الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء أو ضد جبهات الإسناد ومنها جبهة اليمن".

واختتم قائلا: "مستعدون ونعمل باستمرار للاستعداد للجولات الآتية الحتمية في كل المجالات من أجل أداء أقوى من هذه الجولة.. وسنتصدى لكل محاولات الأعداء ولكل أجندتهم الرامية إلى إزاحة شعبنا عن موقفه وتوجهه بمختلف الأساليب التي يستخدمها الأعداء".

وكانت القوات المسلحة اليمنية قد شددت في وقت سابق على "استمرار وقوفها إلى جانب المقاومة الفلسطينية في غزة، وبتنسيق كامل معها، للتعامل العسكري المناسب مع أي خروقات أو تصعيد عسكري قد يرتكبه الجيش الإسرائيلي خلال فترة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار".