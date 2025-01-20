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ترامب سيوقع أمرا تنفيذيا للاعتراف بجنسين فقط في الولايات المتحدة

الإثنين 20 يناير 2025 09:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب سيوقع أمرا تنفيذيا للاعتراف بجنسين فقط في الولايات المتحدة



واشنطن/سما/

ذكرت وكالة "رويترز" أن الجمهوري دونالد ترامب الذي سيبدأ اليوم الاثنين مهام الرئيس الأمريكي الـ47 يعتزم إصدار قرار في الساعات القادمة يقضي بالاعتراف بجنسين فقط في الولايات المتحدة.


ووفقا للوكالة، وبموجب قرار ترامب المرتقب، ستعترف السلطات الفيدرالية الأمريكية بوجود جنسين فقط، هما الذكور والإناث.


وكان ترامب قد وعد سابقا بوضع حد "للجنون المتعلق بالتحول الجنسي" في الولايات المتحدة.

وفي تصريحات له في ديسمبر في مدينة فينيكس بولاية أريزونا، قال ترامب إنه سيوقع قرارات تسمح بوقف "تشويه الأطفال من خلال عمليات تغيير الجنس"، كما وعد بـ"طرد المتحولين جنسيا من الجيش والمدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية" وفرض حظر على مشاركة الرجال في المسابقات الرياضية النسائية.

وأكد الرئيس الأمريكي أن الاعتراف بوجود جنسين فقط، الذكور والإناث، سيكون السياسة الرسمية للولايات المتحدة.

يشار إلى أن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك الذي سيشرف على إدارة الكفاءة الحكومية بعهد ترامب، يؤيد بدوره عقوبة السجن المؤبد للأطباء الذين يجرون عمليات تغيير الجنس للأطفال.

يذكر أن وكالة "أسوشيتد برس" أجرت استطلاعا للرأي في نوفمبر الماضي، أظهرت نتائجه أن حوالي نصف المواطنين الأمريكيين يعتقدون أن دعم حقوق المتحولين جنسيا في الولايات المتحدة قد "تجاوز الحد".

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