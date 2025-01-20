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غوتيريش: أي ضم إسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية سيمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي

الإثنين 20 يناير 2025 09:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
غوتيريش: أي ضم إسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية سيمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي



جنيف/سما/

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الاثنين، أي ضم إسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية سيمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي.


وقال غوتيريش للصحفيين: "أكثر من 630 شاحنة دخلت إلى قطاع غزة أمس بينها أكثر من 300 وصلت إلى شمال القطاع".


وأضاف: "أحث طرفي النزاع في غزة على ضمان أن يصبح وقف إطلاق النار دائما وأن يؤدي إلى سلام دائم".

وتابع: "أحث طرفي النزاع في غزة على ضمان أن يصبح وقف إطلاق النار دائما وأن يؤدي إلى إطلاق سراح جميع الرهائن".

وشدد على أنه "يجب السماح بإدخال كل المساعدات الطبية بحرية تامة إلى قطاع غزة من أجل إنقاذ المرضى والجرحى".

وختم قائلا: "الأونروا هي حجر الأساس في تقديم الاستجابة الإنسانية لسكان قطاع غزة، يجب إزالة الذخائر غير المتفجرة من قطاع غزة".

وصباح أمس الأحد دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" في غزة حيز التنفيذ في تمام الساعة 11:30 بالتوقيت المحلي بعد ساعات على رفض تل أبيب تنفيذه لعدم تسلمها قائمة باسماء المحتجزات.

وذكرت مراسلتنا أنه بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ سقط أمس 3 قتلى و20 إصابة برصاص الجيش الإسرائيلي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

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