الحكومة الفلسطينية تنعى وزير الدولة لشؤون الإغاثة

رام الله/سما/

نعت الحكومة الفلسطينية، وزير الدولة لشؤون الإغاثة باسل ناصر، الذي وافته المنية مساء اليوم الاثنين في العاصمة الأردنية عمان.

وتقدم رئيس الوزراء محمد مصطفى، ووزراء الحكومة من زوجة الفقيد وعائلته بأحر التعازي والمواساة بهذا المصاب الجلل، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء.

وقالت الحكومة في بيانها، إن الوزير باسل ناصر قد شغل حقيبة وزير الدولة لشؤون الإغاثة في الحكومة الـ 19، وكان مثالا للإخلاص والالتزام والانتماء الوطني لقضايا شعبنا، وكان حريصا على بذل كل الجهود لتعزيز العمل الإغاثي لخدمة أبناء شعبنا.