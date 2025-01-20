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الجيش الإسرائيلي يوعز بالاستعداد لعمليات في الضفة

الإثنين 20 يناير 2025 06:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يوعز بالاستعداد لعمليات في الضفة



القدس المحتلة/سما/

 أوعز رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي إلى الجيش بالاستعداد لعمليات واسعة بالضفة الغربية المحتلة، وذلك غداة تطبيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي بيان، الاثنين، قال هاليفي إنه بالإضافة إلى الاستعدادات الدفاعية المكثفة بقطاع غزة، فإن على الجيش أن يستعد لعمليات كبيرة في الضفة الغربية في الأيام المقبلة من أجل استباق المقاتلين الفلسطينيين والقبض عليهم، وفق تعبيره.

ولم يحدد هاليفي المواقع التي ستجري فيها هذه العمليات، لكنها تركزت في العامين الماضيين في شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش الإسرائيلي في البيان ذاته، إن أقوال هاليفي جاءت في ختام تقييم للوضع الحالي.

وأضاف: “أصدر رئيس الأركان تعليماته أيضا بإعداد خطط لمواصلة القتال في قطاع غزة ولبنان”.

تصريحات هاليفي تأتي غداة دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، وبدء تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

كما تأتي بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي مقتل عسكري وإصابة آخر بجروح خطيرة وثلاثة بجروح متوسطة شمال الضفة الغربية.

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