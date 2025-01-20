مصر تعلن تحريك الدفعة الثانية من شاحنات المساعدات باتجاه غزة

القاهرة/سما/

أعلنت مصر الإثنين تحريك الدفعة الثانية من شاحنات المساعدات المقدمة إلى الفلسطينيين بقطاع غزة وعددها 281، منها 270 شاحنة مساعدات إنسانية متنوعة، و11 شاحنة وقود.

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية عن مصدر مسؤول بمحافظة شمال سيناء أثناء وجوده في عاصمتها العريش مركز تجميع المساعدات الإغاثية من مختلف أنحاء العالم، بجانب معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة.

وأفاد المصدر بأن "الجهات المختصة شرعت في إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لليوم الثاني على التوالي عقب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار".

وأوضح أنه "تم تحريك الدفعة الثانية من شاحنات المساعدات المقدمة إلى الفلسطينيين بقطاع غزة وعددها 281، منها 270 شاحنة مساعدات إنسانية متنوعة، و11 شاحنة وقود".

وأضاف أن "الشاحنات تحركت من ميناء رفح البري إلى منفذي العوجة وكرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة، تمهيدا لإدخالها إلى القطاع".

ومنذ 24 أيار/ مايو 2024 تدخل المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، بعدما احتل الجيش الإسرائيلي الجانب الفلسطيني من معبر رفح ودمر وأحرق أجزاء منه ضمن عملية بدأها بمدينة رفح الفلسطينية في السابع من أيار/ مايو 2024.

وفي سياق متصل، زارت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، إلينا بانوفا، علي رأس وفد أممي، معبر رفح البري في شمال سيناء، اليوم الإثنين، خلال زيارتها إلي المحافظة، بحسب إعلام مصري.

وكانت إيلينا بانوفا قد وصلت العريش الأحد في أول زيارة لوفد أممي بعد بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة.

والتقت بانوفا محافظ شمال سيناء خالد مجاور بالعريش وبحثا الترتيبات اللازمة لتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع وضمان سرعة توزيعها لتلبية الاحتياجات الملحة للسكان في غزة، بحسب بيان إعلامي للمحافظة.

وشهد قطاع غزة دخول 634 شاحنة مساعدات إنسانية من معابر برية، في أول أيام تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الأحد، بعد أكثر من 15 شهرا من الإبادة الجماعية الإسرائيلية في القطاع.

وقال مصدر بوزارة الداخلية في غزة "حتى الساعة 19:30 من مساء الأحد دخلت 634 شاحنة، منها 310 شاحنات لشمال غزة، تضمنت وقودا ومستلزمات طبية ومواد غذائية، بالإضافة إلى خضروات وفواكه، إلى جانب 324 شاحنة إلى جنوب القطاع".

وينص اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن الأربعاء الماضي، في مرحلته الأولى على دخول 600 شاحنة من المساعدات الإنسانية للقطاع يوميا، وفتح معبر رفح بعد 7 أيام من بدء تطبيق الاتفاق.

ويستمر وقف إطلاق النار في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة.