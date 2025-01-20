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وزير الاتصالات: شركات الاتصالات تستأنف تشغيل مواقعها في رفح وشمال غزة

الإثنين 20 يناير 2025 06:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الاتصالات: شركات الاتصالات تستأنف تشغيل مواقعها في رفح وشمال غزة



غزة/سما/

 أعلن وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي عبد الرزاق النتشة، بدء شركات الاتصالات بإعادة تشغيل مواقعها في محافظتي رفح وشمال غزة، ضمن جهود استعادة الخدمات الأساسية في المناطق المتضررة جراء الحرب.

وأوضح النتشة في بيان صادر عن الوزارة، اليوم الاثنين، أن الطواقم الفنية تعمل بشكل مكثف لإصلاح الأضرار وضمان استعادة خدمات الاتصالات والإنترنت في أسرع وقت، مشيراً إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تخفيف معاناة المواطنين وضمان استقرار الخدمات الحيوية التي تأثرت بشكل كبير خلال الأزمة.

وحذر من أن عرقلة وصول الفرق الفنية إلى المحافظات الشمالية بسبب الظروف الميدانية أو الإجراءات على الأرض، قد تهدد سلباً على استمرارية خدمات الانترنت، داعياً جميع الجهات إلى تسهيل وصول الطواقم لضمان تنفيذ الإصلاحات بأقصى سرعة وكفاءة.

وأكد أن الوزارة تعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات ذات العلاقة لضمان استمرارية الخدمات وتعزيز بنيتها التحتية، بما يضمن تقديم خدمات مستدامة وآمنة للمواطنين.

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