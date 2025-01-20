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وزير الأوقاف: أكثر من 6 آلاف حاج حصة فلسطين وخطة طوارئ لحجاج "غزة"

الإثنين 20 يناير 2025 06:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الأوقاف: أكثر من 6 آلاف حاج حصة فلسطين وخطة طوارئ لحجاج "غزة"



رام الله/سما/

قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية، الشيخ محمد مصطفى نجم، إن حصة فلسطين هذا العام 1446 ه أكثر من 6 آلاف حاج، موزعين على 2508 حجاج المحافظات الجنوبية متمثلاً في حجاج قطاع غزة، و4209 حجاج المحافظات الشمالية، بما فيها القدس.

وأكد نجم خلال مراسم توقيع اتفاقية الخدمات مع "مكتب شؤون حجاج فلسطين" للحجاج الفلسطينيين لعام 1446هـ، اليوم الاثنين، أنهم وضعوا خطة طوارئ في حال عدم قدرة الحجاج على القدوم من قطاع غزة بتحول الحصة إلى الموجودين في مصر من أهالي قطاع غزة البالغ عددهم 120 ألفا، بجانب الموجودين في الضفة من أهالي القطاع.

وشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ووزارة الحج وكل الجهات العاملة في الحج على ما يحظى به الحاج الفلسطيني من اهتمام وعناية منذ وصولهم وحتى مغادرتهم.

وقال: سنبدأ بالتجهيز لموسم الحج في وقت مبكر وإقامة دورات توعوية، بهدف قدوم الحاج وهو يعلم كل الشروط والأنظمة الصحية والعامة، بعد أن تم توقيع توفير الخدمة لحجاجنا مع "مطوفي حجاج الدول العربية".

من جهته، أكد ممثل مطوفي حجاج الدول العربية أحمد تمار، أن هذه الخطوة تأتي في وقت مبكر للاستعداد والتجهيز لخدمة ضيوف الرحمن، وتوفير أقصى درجات الراحة والتيسير لهم.

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