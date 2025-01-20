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الصليب الأحمر الدولي: عملية إعادة الأسرى والمعتقلين من غزة و"إسرائيل" كانت صعبة

الإثنين 20 يناير 2025 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصليب الأحمر الدولي: عملية إعادة الأسرى والمعتقلين من غزة و"إسرائيل" كانت صعبة



غزة/سما/

وصفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عملية إعادة 3 أسيرات من قطاع غزة و90 معتقلا فلسطينيا من إسرائيل بأنها كانت معقدة.


وقالت المنظمة في بيان لها نشر على موقعها يوم الاثنين: "كانت العملية معقدة وتطلبت إجراءات أمنية صارمة لتقليل المخاطر على الأشخاص المشاركين. الحركة في مناطق مكتظة بالناس والمشاعر العالية شكلت تحديات أثناء عملية النقل، كما اضطرت فرق اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة إلى التعامل مع مخاطر الذخائر غير المنفجرة والبنية التحتية المدمرة".


وأكدت ميريانا سبولياريتش رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن المنظمة مستعدة لمواصلة تنفيذ الاتفاقية المبرمة لتحرير المزيد من الأشخاص.

كما أشار البيان إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر مستعدة لزيادة المساعدات الإنسانية "بشكل كبير" بالتنسيق مع الشركاء، بما في ذلك توفير الأدوية والغذاء ودعم قطاعات الصحة وإمدادات المياه والصرف الصحي والكهرباء.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن سابقا أن موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر قاموا بتسليم 3 رهائن محررات إلى القوات العسكرية الإسرائيلية، حيث تم نقل الفتيات إلى إسرائيل وإدخالهن إلى المستشفى. في المقابل، أطلقت إسرائيل سراح أول 90 معتقلا فلسطينيا، وفقا لما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن إدارة السجون الإسرائيلية.

وقد توصلت إسرائيل وحركة حماس بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 42 يوما بدءا من 19 يناير، مع الإعلان عن السعي لإنهاء الأعمال القتالية بشكل نهائي، والتي أودت بحياة 46 ألف فلسطيني وحوالي 1500 إسرائيلي خلال 15 شهرا، وامتدت إلى لبنان واليمن، وأثارت تبادلا للضربات الصاروخية بين إسرائيل وإيران.

#الصليب الاحمر

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