ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 47,035

غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ أكتوبر 2023 بلغت 47,035 شهيدا، و111,091 مصابا.



وأفادت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي بأن 122 شهيداً، بينهم 62 تم انتشالهم، و341 مصاباً وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة العدوان الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن عدداً من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الشوارع، دون أن تتمكن فرق الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

وناشدت الوزارة أهالي الشهداء والمفقودين إكمال تسجيل بياناتهم عبر منصاتها الإلكترونية لضمان توثيق جميع المعلومات.