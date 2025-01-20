غزة: تدمير 70% من الطرق و350 ألف طن نفايات تهدد بكارثة إنسانية

غزة/سما/

أفادت بلدية مدينة غزة اليوم الاثنين بأن أكثر من 70% من طرق مدينة غزة وسط القطاع دمرت بالكامل بسبب الاستهدافات الإسرائيلية منذ 7 أكوبر 2023.



وأشارت البلدية إلى أن أولويات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" هي إعادة الحياة إلى المدينة، وتأمين الخدمات، وإعادة فتح الشوارع.

ودعت البلدية المنظمات الدولية ذات الاختصاص إلى التعاون وتقديم الخدمات والأدوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

وقالت إنها قدمت قائمة بالاحتياجات اللازمة إلى المنظمات الدولية لمد يد العون وبدء عمليات إعادة تأهيل الشوارع في المدينة.

وبحسب البلدية، هناك 350 ألف طن من النفايات متكدسة في وسط قطاع غزة، ما يهدد بانتشار الأوبئة، وهي بحاجة للإزالة السريعة لدرء المخاطر الناجمة عنها بأسرع وقت ممكن.

من جانبه، كشف الدفاع المدني في غزة عن حصيلة الخسائر البشرية والمادية منذ بداية أكتوبر 2023.

حيث أفاد الدفاع المدني بمقتل 99 فردًا من طواقمه وإصابة 300 آخرين، إلى جانب تدمير 17 مقرًا ومركزًا للدفاع المدني من أصل 21 في قطاع غزة.

وأشار إلى أن الاستهدافات الإسرائيلية أسفرت عن خسارة الدفاع المدني لـ85% من مركباته، التي دُمرت إما بشكل جزئي أو كلي.

وأضاف الدفاع المدني أنه تلقى أكثر من 500 ألف إشارة استغاثة جراء التعرض للخطر، منها 50 ألفًا لم تستطع طواقمه الوصول إليها.

وبحسب الدفاع المدني، فقد بلغ عدد القتلى الذين "تبخرت أجسادهم ولم يتم العثور على أثر لهم" بسبب القصف الإسرائيلي نحو 2842 قتيلًا.

ولفت إلى أن طواقمه تبحث عن أكثر من 10 آلاف قتيل لا تزال أجسادهم تحت الأنقاض حتى الآن، مطالبًا بإدخال طواقم دفاع مدني عربية وأجنبية بكافة إمكانياتها لمد يد العون في البحث عن جثامين القتلى.

كما طالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بإدخال المعدات الثقيلة لإزالة الركام وفتح الطرقات، والسماح بدخول الكرافانات من معبر رفح، مؤكدًا أن الأولوية لدخول الشاحنات عبر كافة المعابر.

وأعرب المكتب عن أمله في مواصلة تعزيز مستوى الأمن في محافظات القطاع.