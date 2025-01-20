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الأمم المتحدة: أكثر من 630 شاحنة مساعدات دخلت إلى غزة في أول أيام وقف إطلاق النار

الإثنين 20 يناير 2025 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة: أكثر من 630 شاحنة مساعدات دخلت إلى غزة في أول أيام وقف إطلاق النار



غزة/سما/

أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر أن أكثر من 630 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية دخلت إلى قطاع غزة في أول أيام وقف إطلاق النار.


وكتب فليتشر في منشور عبر منصة "إكس": "أكثر من 630 شاحنة دخلت غزة اليوم، ووصل منها على الأقل 300 محملة بالمساعدات الإنسانية إلى شمال القطاع، لا وقت لنضيعه".


وبدأت شاحنات المساعدات الدخول إلى قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم، وذلك في اليوم الأول من بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وبحسب المعلومات، كانت 330 شاحنة وصلت إلى معبري العوجة وكرم أبوسالم الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، بينها 20 شاحنة وقود، تمهيدا لدخولها إلى القطاع المحاصر منذ أكتوبر 2023.

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بدخول 180 شاحنة مساعدات و8 صهاريج محملة بالوقود من مصر إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم اليوم الاثنين في طريقها إلى قطاع غزة.

ووفقا للقناة، يأتي ذلك في ظل استعدادات لوجستية وطبية مكثفة لاستقبال المصابين الفلسطينيين من قطاع غزة .


ووفقا للأمم المتحدة، يعاني أكثر من 90% من سكان قطاع غزة البالغ عددهم حوالي مليوني نسمة من جوع شديد.

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