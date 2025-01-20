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"إسرائيل" تعلن عن الحالة الصحية للرهينات المحررات

الإثنين 20 يناير 2025 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تعلن عن الحالة الصحية للرهينات المحررات



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الجهاز الصحي بهيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين اليوم الاثنين إنه لا توجد أي مشاكل طارئة لدى الرهينات الثلاث المحررات تستدعي علاجهن الفوري.


هذا وأكد هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين اليوم الإثنين، أنها لن تسمح لأحد بعرقلة اتفاق صفقة تبادل الأسرى، وستعمل بقورة لضمان ألا يجرؤ أحد على عرقلة تنفيذ الاتفاق وإعادة جميع الرهائن الإسرائيليين إلى ديارهم ساليمن.

هذا وسلمت "كتائب القسام" الدفعة الأولى من الأسرى الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم بموجب الاتفاق الموقع في قطر بين إسرائيل وحركة "حماس"، في ساحة السرايا وسط مدينة غزة.

وقالت حركة "حماس" اليوم الاثنين إنها سلمت الأسيرات الإسرائيليات بكامل صحتهن، مستنكرة "إهمال العدو للأسرى الفلسطينيين"، معتبرة أن ذلك "يجسد الفارق بين قيم المقاومة وهمجية الاحتلال".

وتشمل الصفقة في مرحلتها الأولى تحرير 290 أسيرا من المحكومين بالمؤبد؛ وتضم أيضا جميع الأشبال والنساء وعددهم 95 شخصا، بينهم 87 أسيرة.

ويتألف الاتفاق من 3 مراحل، تبلغ مدة كل منها 42 يوما، وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن 33 إسرائيليا محتجزين في قطاع غزة من أصل 98، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، وذلك مقابل الإفراج بالمرحلة الأولى عن مئات الأسرى الفلسطينيين.

وتتضمن المرحلة الثانية من الاتفاق عودة الهدوء وتبادل المزيد من الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين، دون الكشف بالمرحلة الراهنة عن الأعداد من الطرفين، بالإضافة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من قطاع غزة. وتركز المرحلة الثالثة من الاتفاق على إعادة إعمار قطاع غزة على مدى 3 إلى 5 أعوام، وتبادل جثث الموتى ورفاتهم الشهداء، وفتح جميع المعابر أمام حركة الأفراد والبضائع.

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