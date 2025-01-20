  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

شكوى ضد جندي إسرائيلي مقيم في برشلونة بسبب مشاركته في الحرب على غزة

الإثنين 20 يناير 2025 04:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
شكوى ضد جندي إسرائيلي مقيم في برشلونة بسبب مشاركته في الحرب على غزة



مدريد/سما/

قدمت منظمة "هند رجب" الحقوقية شكوى ضد جندي احتياط إسرائيلي يقيم في مدينة برشلونة الإسبانية بسبب مشاركته في الحرب على غزة.


وقد قدمت المنظمة التي تتخذ من بلجيكا مقرا لها حتى الآن 30 شكوى ضد جنود الجيش الإسرائيلي في 8 دول بينها تايلاند والسويد.


وفي بداية عام 2025، قررت السلطات البرازيلية إصدار مذكرة اعتقال بحق جندي إسرائيلي يقضي عطلة بناء على شكوى المنظمة، وقد فر الجندي بعد ذلك إلى الأرجنتين قبل أن يعود إلى إسرائيل عبر ميامي.

تم تقديم شكوى برشلونة ضد رقيب في لواء جفعاتي، الذي تتهمه المنظمة بارتكاب "جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".

وقالت المنظمة إن "الرقيب وفصيلته يظهران انتهاكات منهجية للقانون الإنساني الدولي من خلال استهداف المدنيين والبنية التحتية المحمية".

وقد تقدمت كل من الجالية الفلسطينية في كتالونيا ومنظمة "هند رجب" بالشكوى.

ونشرت الأولى على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها أن الشكوى تم إطلاقها بناء على أدلة بأن الرقيب استهدف "مدرسة تابعة للأمم المتحدة بقاذفة قنابل يدوية، وهدم منازل المدنيين، وأطلق النار بشكل عشوائي على المدنيين في غزة".

واستشهدت المنظمة بأدلة واسعة النطاق على الرقيب من يناير إلى مارس 2024. ويشمل ذلك ما يلي: "استخدام لمنزل مدني في غزة للاستخدام العسكري في 15 يناير 2024، واستخدام قاذفة قنابل يدوية لمهاجمة مدرسة تحمل علامة الأمم المتحدة في مدينة غزة، الهدم الخاضع للرقابة لمنزلين مدنيين في خان يونس في 29 فبراير 2024، وإطلاق النار العشوائي على منازل المدنيين بينما كان رفاقه الجنود يهتفون له".

وبحسب الشكوى، فإن الأحداث المذكورة أعلاه بمثابة دليل على انتهاكات القانون الدولي والإسباني. وبموجب المادة 608 من قانون العقوبات الإسباني، يشكل الهجوم على المدرسة جريمة حرب.

الأكثر قراءة اليوم

مستشار ترامب للأمن القومي: حماس لن تحكم قطاع غزة أبدا

“القسام” تبث فيديو تسليم 3 أسيرات إسرائيليات بغزة- (شاهد)

الاحتلال يترك عشرات الآليات المدمرة خلفه بعد الانسحاب من غزة (شاهد)

هيئة البث العبرية: حماس قدمت هدايا تذكارية للأسيرات الإسرائيليات

الإعلام العبري يكشف تفاصيل مهاجمة اسير من النخبة سجانة داخل معتقل سديتمان..

ترامب: صفقة وقف إطلاق النار في غزة خطوة اولى نحو سلام دائم بالشرق الأوسط وتحققت بعد فوزي بالانتخابات..

سموتريتش: صفقة الأسرى مع حماس “خطأ كبير” وسأسقط حكومة نتنياهو حال الانتقال لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار

الأخبار الرئيسية

photo_2025-01-20_07-39-57

نيويورك تايمز: استعراضات حماس في غزة رسالة عن سيطرتها على الأرض ودورها في “اليوم التالي”

20250120094031reup-2025-01-20t093906z_190418765_rc2ldcak4zet_rtrmadp_3_israel-palestinians-gaza-ceasefire.h-730x438

"لوموند": غزة تتنفس بعد 471 يوماً… حقن صغيرة من الأمل وسط دمار هائل

2-153-730x438

الأسيرة الصحافية رولا حسنين: حضنت الوسادة بالسجن شوقا لرضيعتي

678e3dd64c59b73b3d6adb40

الصليب الأحمر الدولي: عملية إعادة الأسرى والمعتقلين من غزة و"إسرائيل" كانت صعبة

678e3e424c59b73ad3541640

ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 47,035

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية