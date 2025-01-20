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ّإيران: ما حدث في غزة خسارة وعار لإسرائيل وداعميها ويظهر زيف ادعاءاتهم

الإثنين 20 يناير 2025 04:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
ّإيران: ما حدث في غزة خسارة وعار لإسرائيل وداعميها ويظهر زيف ادعاءاتهم



طهران/سما/

اعتبر متحدث الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن ما حدث في غزة خلال الأشهر الماضية خسارة وعار لإسرائيل وداعميها ويظهر زيف ادعاءاتهم حول حقوق الإنسان.


وعلق بقائي على اتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل قائلا: "لقد كان وقف إطلاق النار تطورا مهما وانتصارا ومثالا للإرادة والإيمان والقدرة على الصمود في غزة".


وعن ثنائية "التسوية والمقاومة" أضاف بقائي: "إن دول المنطقة وشعوب المنطقة وخارجها على المستوى الدولي تعلمت دروسا واضحة من هذا التطور وإذا نظرنا إلى النصر على أساس عدد القتلى وأيضا على حجم الجرائم، فإن النصر مع النظام الإسرائيلي".

وأردف: "انتهاك كافة القواعد الدولية وخرق القانون هو إنجاز النظام الصهيوني على أعلى مستوى وبطبيعة الحال، لم تكن هذه الجرائم ممكنة لولا الدعم الكامل من أمريكا وعدد من الدول الغربية".

وتابع متحدث الخارجية: "ما تم تحقيقه في النهاية هو فشل كامل وعار على نظام الاحتلال وهم لا يؤمنون بمفاهيم حقوق الإنسان. والأمر الحاسم هو مقاومة الشعب الفلسطيني، المقاومة التي تغلي من الداخل وهي بالتأكيد وعد بانتصارات مستقبلية في المنطقة".

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