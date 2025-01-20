شاحنات المساعدات تبدأ الدخول إلى غزة من معبر كرم أبو سالم

غزة/سما/

بدأت شاحنات المساعدات الدخول إلى قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم، وذلك في اليوم الأول من بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.



وحسب المعلومات، كانت 330 شاحنة وصلت إلى معبري العوجة وكرم أبوسالم الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، بينها 20 شاحنة وقود، تمهيدا لدخولها إلى القطاع المحاصر منذ أكتوبر 2023.



ومنذ 24 مايو الماضي، تدخل المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، بعدما سيطر الجيش الإسرائيلي على معبر رفح ودمر وأحرق أجزاء منه ضمن عملية بدأها بالمدينة في السابع من ذات الشهر.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار في مرحلته الأولى على دخول 600 شاحنة من المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل يومي، وفتح معبر رفح بعد 7 أيام من تطبيق الاتفاق.

ويتكون اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما.

وصباح الأحد، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ بناء على الموعد الذي حدده الوسطاء عند الساعة 6:30 (ت.غ).

ومنذ 7 أكتوبر2023 وحتى بدء تنفيذ وقف إطلاق النار 19 يناير، أدى القصف الإسرائيلي على القطاع إلى سقوط أكثر من 157 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وسبق أن أبرم الوسطاء مصر وقطر والولايات المتحدة، وقفا لأول مرة لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل للأسرى، في نوفمبر 2023، وذلك لمدة نحو أسبوع، ويعد الاتفاق الجديد هو الثاني من نوعه منذ اندلاع حرب غزة.