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بايدن: الشرق الأوسط تغير جذريا بعد مقتل السنوار وإضعاف "حزب الله" وسقوط نظام الأسد

الإثنين 20 يناير 2025 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن: الشرق الأوسط تغير جذريا بعد مقتل السنوار وإضعاف "حزب الله" وسقوط نظام الأسد



واشنطن/سما/

أكد الرئيس جو بايدن أن الشرق الأوسط يشهد تحولات جذرية بعد مقتل زعيم "حماس" يحيى السنوار وإضعاف "حزب الله" وسقوط نظام الأسد في سوريا، ووصول إيران لأضعف موقف لها منذ عقود.


جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بايدن في البيت الأبيض، حيث أشار إلى أن الولايات المتحدة لعبت دورا محوريا في تحقيق اتفاق بين "حماس" وإسرائيل، يتضمن إطلاق سراح عدد من المحتجزين في قطاع غزة، بينهم مواطنان أمريكيان.


وأوضح بايدن أن الاتفاق ينص على إطلاق سراح 4 نساء إضافيات بعد 7 أيام، يليهن 3 رهائن كل أسبوع، بما في ذلك مواطنان أمريكيان على الأقل في المرحلة الأولى.

ووصف المفاوضات التي أدت إلى هذا الاتفاق بأنها من أصعب المهام التي واجهها خلال عقود من العمل في مجال السياسة الخارجية.

وأضاف أن المنطقة شهدت تغيرات كبيرة، حيث تم القضاء على زعيم "حماس" يحيى السنوار، كما أُضعفت قوات "حزب الله" بشكل كبير على أرض المعركة وتعرضت قيادته لضربات موجعة. كما أشار إلى أن سقوط نظام بشار الأسد في سوريا قلص من النفوذ الإيراني في لبنان والمنطقة.

وأكد بايدن أن إيران تواجه تراجعا كبيرا في نفوذها، خاصة بعد الدعم الأمريكي للدفاع الإسرائيلي ضد الهجمات الإيرانية، والردود العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي الإيرانية.

وردا على سؤال من الصحفيين حول إمكانية إعادة "حماس" لتجميع قوتها، أجاب بايدن بـ:"لا".

#بايدن #يحيي السنوار #حزب الله #بشار الاسد

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