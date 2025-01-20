"إسرائيل": ما يزال لدى حماس 94 رهينة في غزة

القدس المحتلة/سما/

صرح الممثل الرسمي للجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري خلال إحاطة صحفية بأنهم يعتقدون أن 94 رهينة ما يزالوا محتجزين لدى حماس في غزة"، وذلك بعد الإفراج عن 3 رهينات.



وقال هاغاري: "لا يمكننا ولا يجب أن ننسى، أن 94 رهينة، من بينهم نساء وأطفال وشيوخ، لا يزالون في أسر حماس، ولن تكتمل مهمتنا حتى يعود جميع الرهائن إلى ديارهم". في حين لم يذكر هاغاري عدد الرهائن الأحياء منهم.



وكانت السلطات الإسرائيلية قد قدرت في وقت سابق، بأن عدد الرهائن المتبقية لدى حماس، 98 شخصا بين أحياء وأموات.

يذكر أن عملية تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس بدأت مساء اليوم الأحد، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه من قبل الجانبين في العاصمة القطرية الدوحة.