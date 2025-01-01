الإفراج عن 90 أسيرا فلسطينيا من سجن عوفر وسط احتفالات كبيرة في بيتونيا غرب رام الله (فيديو)

رام الله/سما/

أعلنت هيئة السجون الإسرائيلية إطلاق سراح 90 أسيرا فلسطينيا من سجن عوفر، وذلك بعد إطلاق سراح 3 أسيرات إسرائيليات من قطاع غزة.

ووصلت الحافلات التي تقل الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى بلدة بيتونيا غرب رام الله قبل أن يتوجهوا إلى بلداتهم في الضفة الغربية.

وافادت مصادر محلية أنه رغم الإجراءات القمعية من الجيش الإسرائيلي في المنطقة إلأ أن المواطنين الفلسطينيين استقبلوا الأسرى باحتفالات كبيرة.

وصعدت حشود إلى الحافلات التي تقل الأسرى وأطلقوا الألعاب النارية ولوحوا بأعلام حماس وحزب الله.

ووصلت الأسيرة المقدسية زينة بربر إلى منزل عائتها في القدس بعد الإفراج عنها من سجن المسكوبية.

كما وصلت الأسيرة روزة خويص إلى منزل ذويها في بلدة العيساوية في القدس.

جاء الافراج عن الأسرى الفلسطينيين بعد أطلاق سراح 3 أسيرات إسرائيليات من قطاع غزة في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار وتبادل الأسرى.

ومن بين المفرج عنهن الأسيرة خالدة جرار القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" في غزة حيز التنفيذ في تمام الساعة 11:30 من يوم الأحد.

ويشمل الاتفاق انسحابا إسرائيليا إلى خارج المناطق السكنية في قطاع غزة. وتعليق حركة الطيران الإسرائيلي فوق قطاع غزة لمدة 12 ساعة. وعودة جزئية للنازحين جنوبا وشمالا. وتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة وتبادل 3 أسيرات إسرائيليات بـ90 أسيرا فلسطينيا.

وقال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة أبو عبيدة أن "التزامنا بالاتفاق مرهون بالتزام العدو".