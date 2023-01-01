انتشال جثامين 39 شهيدا من مدينة رفح جنوب قطاع غزة

غزة /سما/

قالت مصادر طبية فلسطينية إن طواقم الإنقاذ ومواطنين، تمكنوا من انتشال 39 جثمانا لمواطنين، استُشهدوا خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضح مراسلنا نقلا عن مصدر في المستشفى الأوروبي في خان يونس، أنه استقبل هياكل وعظاما مجهولة الهوية لـ39 شهيدًا انتُشلوا من رفح بعد سريان وقف إطلاق النار.

ودخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيز التنفيذ، أمس الأحد في تمام الساعة 11:15 صباحا.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال، عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 46913 مواطنا على الأقل، بينهم 17581 من الأطفال، وحوالي 12048 من النساء، وإصابة أكثر من 110750 آخرين، في حين لا يزال نحو 11 ألف مفقود تحت الركام وفي الطرقات.