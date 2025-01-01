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“حماس”: حالة أسرانا المُفرج عنهم مُقابل حالة الأسيرات الإسرائيليات تُجسّد الفارق بين أخلاق المُقاومة وفاشيّة الاحتلال

الإثنين 20 يناير 2025 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
“حماس”: حالة أسرانا المُفرج عنهم مُقابل حالة الأسيرات الإسرائيليات تُجسّد الفارق بين أخلاق المُقاومة وفاشيّة الاحتلال



القدس المحتلة/سما/

أكدت حركة حماس، الاثنين، أن حالة الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم مقابل حالة الأسيرات الإسرائيليات تجسد الفارق بين “أخلاق المقاومة” و”همجية وفاشية الاحتلال”.
وقالت حماس، في بيان عبر منصة تلغرام: “نبارك لشعبنا وأمتنا وأحرار العالم، تحرير الدفعة الأولى من أسيراتنا وأسرانا من سجون الاحتلال، ضمن صفقة طوفان الأحرار المتواصلة”.
وأضافت أن “مشاهد فرح أبناء شعبنا وهم يرفعون شارات النّصر، أثناء استقبال الأسرى، تؤكد مجددا الالتفاف الجماهيري حول المقاومة، وتبرز مكانتها الرَّاسخة في وجدانهم”.

وتابعت أن “جموع شعبنا الحاشدة التي خرجت لاستقبال الأسرى المحرّرين، رغم إجراءات الاحتلال القمعية، هو إعلان تحدٍّ للاحتلال، وتعبير عن تعطّشهم للحريّة وتحرير الأرض والمقدسات”.
حماس أردفت: “أظهرت صور تسليم أسيرات العدو الثلاث، وهنَّ بكامل صحتهنَّ الجسدية والنفسية، بينما بدت على أسرانا وأسيراتنا آثار الإهمال والإنهاك؛ ما يُجسّد الفارق الكبير بين قيم وأخلاق المقاومة وبين همجية وفاشية الاحتلال”.
وختم بيانها قائلة: “نجدّد عهد الوفاء لأسرانا بالحرية الكاملة، على طريق تحرير أرضنا ومقدساتنا ودحر الاحتلال الفاشي”.

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