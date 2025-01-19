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سموتريتش: صفقة الأسرى مع حماس “خطأ كبير” وسأسقط حكومة نتنياهو حال الانتقال لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار

الإثنين 20 يناير 2025 10:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سموتريتش: صفقة الأسرى مع حماس “خطأ كبير” وسأسقط حكومة نتنياهو حال الانتقال لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار



القدس المحتلة/سما/

 هدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مع غزة، والتي تتضمّن وقف الحرب، فيما يدعو هو إلى مواصلتها بهدف “القضاء على حماس بشكل نهائي”.
وخلال مقابلةٍ مع إذاعة “كان”، قال سموتريتش في تصريحات وصفها الإعلام الإسرائيلي بالمثيرة للجدل، أنّ صفقة تبادل الأسرى مع حماس هي “خطأ كبير”، واعتبر ما حصل بمثابة رسالة مفادها أنّ “من يريد إخضاع إسرائيل ليس بحاجة إلى صواريخ أو برنامج نووي”.
وأشار سموتريتش، الذي صوّت ضد الصفقة في “الكابينت”، إلى أنّ الصفقة الحالية هي ذاتها التي عُرضت في تموز/يوليو الماضي، مُعرباً عن مخاوفه من عودة قيادات حماس إلى شمال غزة حيث قال: “لا شيء يمنع محمد السنوار من العودة”.
كما وجّه انتقادات لاذعة لرئيس الأركان هرتسي هاليفي، واصفاً سياساته بأنها “توجّه يساريّ تقدّميّ”، ومشدّداً على أنه “لا يمكن هزيمة حماس من دون السيطرة على غزة بالكامل”.

وفيما يتعلّق بفترة ما قبل الحرب، أقرّ سموتريتش بمسؤوليته عن “عدم تغيير سياسة الجيش خلال الأشهر العشرة التي سبقت الحرب”، مؤكّداً أنه كان عليه إسقاط الحكومة في وقت سابق، بسبب “تخاذلها في ردع حماس”.
وكان وزير “الأمن القومي” للاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أعلن استقالته، أمس، من حكومة بنيامين نتنياهو احتجاجاً على اتفاق وقف إطلاق النار في غزّة، والذي وصفه بـ”المشين”.

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