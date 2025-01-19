حالة الطقس في فلسطين : أجواء باردة نسبيا

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أنيكون الجو اليوم الإثنين، باردا نسبياً إلى بارد خاصة في المناطق الجبلية وغائماً جزئياً إلى صاف في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو باردا إلى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية وغائماً جزئياً إلى صاف، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعةوالبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم غد الثلاثاء باردا نسبياً إلى بارد خاصة في المناطق الجبلية وغائماً جزئياً إلى صاف في باقي المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرفية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء، يكون الجو غائما جزئياً إلى صاف وباردا نسبياًفي المناطق الجبلية معتدلا في باقي المناطق ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، مع وجود فرصة ضعيفة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس، يكون الجو غائما جزئياً وباردا ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.