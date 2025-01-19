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استشهاد طفل خلال اقتحام الاحتلال بلدة سبسطية

الإثنين 20 يناير 2025 01:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس/سما/

استشهد الطفل أحمد رشيد رشدي جزر (14 عاما)، مساء اليوم الأحد، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحام سبسطية شمال غرب نابلس.

وكانت جمعية الهلال الأحمر، قد أعلنت أن طواقمها في نابلس تعاملت مع إصابة الطفل جزر بالرصاص الحي في الصدر خلال اقتحام البلدة، ليعلن لاحقا عن استشهاده متأثرا بإصابته.

بدوره، أفاد رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم، لـ"وفا"، بأن جيش الاحتلال اقتحم البلدة وأطلق الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة الطفل جزر بعيار حي في صدره، وعدد من المواطنين بالاختناق.

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