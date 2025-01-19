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هيئة البث العبرية: حماس قدمت هدايا تذكارية للأسيرات الإسرائيليات

الإثنين 20 يناير 2025 12:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة البث العبرية: حماس قدمت هدايا تذكارية للأسيرات الإسرائيليات



القدس المحتلة/سما/

قالت هيئة البث العبرية الرسمية، إن حركة حماس قدمت هدايا تذكارية للأسيرات الإسرائيليات الثلاثة التي أفرجت عنهن الأحد، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضافت الهيئة أن "المختطفات (الأسيرات الثلاثة) يحملن هدايا تذكارية قدمتها لهن حماس، قبل وصولهن إلى إسرائيل".

وأشارت إلى أنّ الهدايا التذكارية، تضمنت خريطة لقطاع غزة، وصور للأسيرات أثناء فترة الأسر، وشهادة تقدير.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، استلامه 3 أسيرات من طواقم الصليب الأحمر الدولي، أفرجت عنهن حركة حماس من قطاع غزة، ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل بين الطرفين.

وخلال عملية التسليم، ظهرت الأسيرات الإسرائيليات بحالة جيدة، بعكس أسرى فلسطينيين سبق أن أفرجت إسرائيل عنهم، إذ بدت عليهم علامات التعذيب والتنكيل والتجويع، فيما خرج بعضهم وسط حالة نفسية منهارة.

وليست هذه المرة الأولى التي تُظهر فيها الحركة معاملة حسنة للأسرى الإسرائيليين، حيث أطلقت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، سراح مجموعة منهم ضمن الهدنة الأولى التي استمرت أسبوعا حتى مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2023، ما أثار اهتمامًا كبيرًا حينها بشأن حسن تعامل الحركة مع الأسرى خلال فترة احتجازهم.

ووفقًا لتقارير إعلامية وشهادات بعض الأسرى الإسرائيليين الذين أُفرج عنهم حينها، حرصت حركة حماس على توفير احتياجات الأسرى الأساسية، مثل الطعام والرعاية الصحية، والمعاملة الحسنة.

وصباح الأحد، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، يستمر في مرحلته الأولى لمدة 42 يوما، ويتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة.

ومن المقرر أن تفرج إسرائيل، الأحد، عن 90 أسيرا وأسيرة، بينهم 21 طفلا، بعد أن أطلقت حركة حماس سراح الأسيرات الثلاثة.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 157 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

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