أول أيام وقف إطلاق النار بغزة.. دخول 552 شاحنة مساعدات للقطاع

غزة/سما/

شهد قطاع غزة، الأحد، دخول 552 شاحنة مساعدات إنسانية عبر معابر القطاع، في أول أيام تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بعد 15 شهراً من الإبادة الإسرائيلي.

وقال مصدر بوزارة داخلية بغزة للأناضول: "منذ صباح الأحد دخلت 552 شاحنة مساعدات إنسانية عبر معابر القطاع منها 242 لشمال القطاع".

وأوضح المصدر أن الشحنات تضمنت وقودا ومستلزمات طبية ومواد غذائية، بالإضافة إلى الخضروات والفواكه.

وأكد أن العمل مستمر لتسهيل دخول المزيد من المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجات السكان في القطاع.

في وقت سابق، أفاد مصدر فلسطيني مطلع للأناضول بوصول عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية القادمة من مصر، لمعبر كرم أبو سالم، تمهيدا لدخولها إلى القطاع مع سريان وقف إطلاق النار بغزة.

ومنذ 24 مايو/ أيار الماضي، تدخل المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، بعدما سيطر الجيش الإسرائيلي على معبر رفح ودمر وأحرق أجزاء منه ضمن عملية بدأها بالمدينة في السابع من ذات الشهر.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار في مرحلته الأولى على دخول 600 شاحنة من المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل يومي، وفتح معبر رفح بعد 7 أيام من تطبيق الاتفاق.

ويتكون اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما.

وصباح الأحد، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ بناء على الموعد الذي حدده الوسطاء عند الساعة 6:30 (ت.غ).

و منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وحتى بدء تنفيذ وقف إطلاق النار 19 يناير/ كانون ثان الجاري، ارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وسبق أن أبرم الوسطاء مصر وقطر والولايات المتحدة، وقفا لأول مرة لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل للأسرى، في نوفمبر/ تشرين ثان 2023، وذلك لمدة نحو أسبوع، ويعد الاتفاق الجديد هو الثاني من نوعه منذ اندلاع حرب غزة.