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قطر: لن نسمح بتحول اتفاق وقف النار إلى مرحلة واحدة فقط بل نريده بابا لسلام دائم

الأحد 19 يناير 2025 11:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطر: لن نسمح بتحول اتفاق وقف النار إلى مرحلة واحدة فقط بل نريده بابا لسلام دائم



الدوحة/سما/

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إنهم "سيحرصون على الوقوف بقوة في وجه أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل"، لافتا إلى أنهم "يريدونه بابًا لسلام دائم".

وفي تصريحات لشبكة "الجزيرة" عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وبدء تبادل الأسرى، قال ماجد الأنصاري: "هذه المرحلة الجديدة ستتطلب جهدا لضمان استدامتها.. بعد التأخر صباح اليوم عمل الوسطاء بشكل مضن لضمان سرعة التطبيق"، مضيفا: "نأمل أن يستمر الهدوء في المرحلة الثانية من صفقة التبادل.. سيكون هناك عمل ليل نهار لاحترام الآجال المقررة في الاتفاق وهذا ليس سهلا".


وأضاف الأنصاري: "هناك تفاصيل لوجستية تتطلب جهدا لمتابعتها كعودة النازحين ووصول المساعدات".

وأردف: "هناك جهود تنسيق واتصال مضنية تبذل من أجل إنجاح ما يجري من تبادل.. هناك لغة سياسية نسمعها وتترافق مع تطبيق الاتفاق ولا نريد أن تؤثر عليه".

وصرح المتحدث باسم الخارجية القطرية لـ"الجزيرة" قائلا: "لا نلتفت لكثير من الانتقادات وهي ستخفت مع الإنجاز العملي على الأرض"، متابعا: "أثبتت التطورات أن الطريق الوحيد للسلام وعودة الأسرى هو المسار السياسي".

وأوضح ماجد الأنصاري قائلا: "في اليوم 16 ينتقل عمل الضامنين إلى دعم المفاوضات وصولا للمرحلة الثانية".

واستطرد: "تعلمنا أن التركيز يكون على ما يحدث على الأرض وليس ما يقال عبر الشاشات..  كثير من التصريحات الإسرائيلية ليست إلا للاستهلاك المحلي وتعلمنا تجاهلها".

وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية: "ملتزمون بدعم الاتفاق حتى النهاية بغض النظر عن تصريحات سموتريتش (وزير المالية الإسرائيلي) أو غيره..  تابعنا مواقف حتى من داخل المجتمع الإسرائيلي ملت نغمة الحرب وتجنح للسلام".

وأكمل ماجد الأنصاري: "سنحرص على الوقوف بقوة في وجه أي خرق لهذا الاتفاق.. الفشل ليس خيارا الآن لأن تداعياته لا يمكن التحكم فيها مستقبلا..  لن نسمح بتحول الاتفاق إلى مرحلة واحدة فقط بل نريده بابا لسلام دائم".

جدير بالذكر أنه عقب البدء بتبادل الأسرى، قال بتسئيل سموتريتش : "أنا أعارض هذه الصفقة بكل ذرة من كياني وأعتقد أنها تشكل خطرا على دولة إسرائيل وأشعر بالفرح لكل أخ وأخت يعود إلى المنزل من أسر حماس".

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