مفوض أممي يدعو لأن يكون وقف النار بغزة دائما

جنيف/سما/

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، لأن يكون وقف إطلاق النار دائما في قطاع غزة.

جاء ذلك في منشور، الأحد، عبر حسابه في منصة إكس، تعليقا على بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال غراندي إن “الوقف الدائم لإطلاق النار من شأنه أن يجلب راحة كبيرة لغزة المدمرة”.

وأضاف: “إننا نفرح مع كل أولئك الذين انتهى الكابوس بالنسبة لهم”.

وتابع: “يتعين علينا أيضا أن نثق في أن هذا (وقف إطلاق النار) سيؤدي إلى مفاوضات جادة وإلى سلام عادل ودائم لكلا الشعبين”.

وأوضح أنه بهذه الطريقة “لن يكون هناك حاجة إلى المزيد من وقف إطلاق النار”.

وصباح الأحد، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، يستمر في مرحلته الأولى لمدة 42 يوما، ويتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة.

ومن المقرر أن تطلق حماس في المرحلة الأولى سراح 33 أسيرا وأسيرة إسرائيليين، مقابل أسرى فلسطينيين يتوقف عددهم على صفة كل أسير إسرائيلي إن كان عسكريا أم “مدنيا”.

وبدعم أمريكي، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.