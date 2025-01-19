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بايدن: اتفاق غزة ثمرة سياسة فعالة وتنفيذه بالكامل يقع على عاتق إدارة ترامب

الأحد 19 يناير 2025 08:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن: اتفاق غزة ثمرة سياسة فعالة وتنفيذه بالكامل يقع على عاتق إدارة ترامب



واشنطن/سما/

اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة هو "ثمرة سياسة مثمرة وفعالة نفذناها منذ شهور"، قائلا إن إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يقع على عاتقها تنفيذ الاتفاق بالكامل.

وقال بايدن في كلمة له إن "اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي ينفذ اليوم هو نفس المقترح الذي طرحته في أيار/ مايو الماضي"، موضحا أن مفاوضات غزة كانت الأصعب منذ توليه السلطة.

وكشف أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ اليوم، هو نفس المقترح الذي طرحه في أيار/ مايو الماضي، و"اليوم صمتت البنادق في غزة".

وأضاف أن من بين الأسرى المقرر الإفراج عنهم من غزة مواطنين أمريكيين.



وأعلن أن مئات الشاحنات تدخل غزة لمساعدة المدنيين، ونحو 700 شاحنة مساعدات ستدخل إلى قطاع غزة اليوم.

وسلمت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس ثلاث أسيرات إسرائيليات إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وجرت عملية التسليم بموكب مطول ضم المئات من عناصر كتائب القسام بلباسهم العسكري الكامل، والأسيرات في حي الرمال ومنطقة السرايا في مدينة غزة.

وحظي الموكب باحتفاء شعبي واسع وتحيات من قبل المواطنين الفلسطينيين، الذين هتفوا: "الله أكبر.. تحية للكتائب.. عز الدين".

ولعبت اللجنة دورا بارزا في تسلم الأسرى الإسرائيليين وتسليم الأسرى الفلسطينيين خلال صفقة التبادل المحدودة التي حصلت في الأسبوع الأخير من تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.

#بايدن #غزة

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