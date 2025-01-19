  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستشار ترامب للأمن القومي: حماس لن تحكم قطاع غزة أبدا

الأحد 19 يناير 2025 08:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستشار ترامب للأمن القومي: حماس لن تحكم قطاع غزة أبدا



واشنطن/سما/

قال مايك والتز مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الأحد، إنه إذا تراجعت حركة حماس عن اتفاق الرهائن، ووقف إطلاق النار في غزة، فإن الولايات المتحدة ستدعم إسرائيل "في عمل ما يتعين عليها القيام به".

وأضاف في مقابلة أجرتها معه شبكة سي.بي.إس: "حماس لن تحكم غزة أبدا. هذا غير مقبول تماما"

وفي وقت سابق، قال والتز لشبكة "فوكس نيوز" إن الإدارة المقبلة أوضحت "بشكل واضح للإسرائيليين، وأريد أن يسمعني شعب إسرائيل بشأن هذا الأمر، إذا كانوا بحاجة إلى العودة للقتال، فنحن معهم. إذا لم تلتزم حماس بشروط هذا الاتفاق، فنحن معهم".

 وشدد على أن "حماس لن تستمر ككيان عسكري، وهي بالتأكيد لن تحكم غزة"، مشيرا إلى أنه يتفهم "المخاوف بشأن إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين كجزء من الاتفاق، ولكن في نهاية المطاف، كان الرهائن موجودين هناك في تلك الأنفاق ويتعرضون للاغتصاب والإساءة في ظروف مروعة. لقد ظلوا هناك لفترة أطول من الرهائن عام 1979 (أزمة الرهائن في إيران)، في ظروف أكثر فظاعة بكثير".

 وفي وقت سابق من السبت، التقى، والتز واشنطن بعائلات الرهائن الأميركيين المحتجزين لدى حماس، على ما أفاد موقع أكسيوس.

#حماس #ترامب

الأكثر قراءة اليوم

"ستيف وبتكوف" سيزور القطاع..قناة اميريكية تكشف عن خطة ترامب لنقل بعض سكان غزة إلى دول أخرى

مسؤول فلسطيني يكشف عن وجود “ملحق بروتوكول أمني” غير معلن في اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة “حماس” وإسرائيل

غزة : اتفاق وقف اطلاق النار يدخل حيّز التنفيذ والشرطة بزيها الرسمي تنتشر في شوارع القطاع..

غزة: بدء عملية نقل الأسيرات الإسرائيليات الثلاث إلى الصليب الأحمر (فيديو)

المقاومة بغزة تضع خطة لإخفاء أماكن الأسرى الإسرائيليين قبل التبادل

رئيس “الموساد” السابق: الجيش الإسرائيلي لم يحقق أهداف الحرب و”حماس” ستقف على قدميها وغداً سنرحل وهي باقية

الاحتلال يتلقى أمرا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة..

الأخبار الرئيسية

photo_2025-01-19_15-58-10

قراءة إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.. انتصار أم هزيمة؟

678d29d64c59b704af7b1f0f

أبو عبيدة: طوفان الأقصى غيّر المعادلات وملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار (فيديو)

25ipj-8-730x438

لنقل 90 أسيرا فلسطينيا.. حافلات الصليب الأحمر تصل سجن عوفر

photo_2025-01-19_15-58-09

"القسام” تسلم 3 أسيرات إسرائيليات للصليب الأحمر في غزة (صور وفيديو)

20250119135245reup-2025-01-19t135058z_1515101137_rc20dcah9505_rtrmadp_3_israel-palestinians-gaza-ceasefire.h-730x438

نشر قائمة الأسيرات والأطفال المنوي الإفراج عنهم اليوم من سجون الاحتلال

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية