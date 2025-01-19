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"الأغذية العالمي": شاحنات الغذاء بدأت بالعبور إلى قطاع غزة

الأحد 19 يناير 2025 08:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأغذية العالمي": شاحنات الغذاء بدأت بالعبور إلى قطاع غزة



روما/سما/

أعلن برنامج الأغذية العالمي، مساء اليوم الأحد، أن شاحناته، التي تحمل طرودا غذائية، بدأت العبور إلى قطاع غزة.

جاء ذلك في منشور على حساب البرنامج الأممي عبر منصة "إكس"، عقب دخول وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ.

وقال البرنامج الأممي: "شاحناتنا التي تحمل طرودا غذائية بدأت العبور إلى قطاع غزة عبر معبري زيكيم وكرم أبو سالم"، موضحا أن "الشاحنات الأولى لغزة حملت دقيق القمح وطرودًا غذائية جاهزة للأكل".

وشدد على أن "وقف إطلاق النار في القطاع أمر بالغ الأهمية للاستجابة الإنسانية ويجب ضمان السلامة ووصول المساعدات".

#غزة #برنامج الأغذية العالمي

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