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خدمات الهلال الأحمر تعود إلى رفح مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ( صور )

الأحد 19 يناير 2025 08:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
خدمات الهلال الأحمر تعود إلى رفح مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ( صور )



غزة/سما/

قام المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، الدكتور حيدر القدرة، بزيارة ميدانية لعيادة ونقطة إسعاف الجمعية في مدينة رفح، وذلك بالتزامن مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وخلال الزيارة، تفقد الدكتور حيدر المرافق الطبية المتضررة، حيث التقى بالفريق الطبي والمسعفين العاملين في الفرع، واطلع على الأضرار الجسيمة التي خلفها العدوان الأخير، بما في ذلك احتراق وتدمير العديد من محتويات العيادة. 

وأشار إلى أن الجمعية تعمل على إعادة تأهيل المرافق الطبية بسرعة لتوفير الخدمات الطبية و الاسعافية   للمواطنين.

وأكد الدكتور حيدر أن الخدمات الطبية ستستأنف تدريجيًا في رفح خلال اليومين القادمين وسنوسع نطاق خدماتنا بشكل عام في محافظة رفح.وفي كل المحافظات سعيا للتخفيف عن  شعبنا   رغم التحديات الكبيرة .

من جانبه، صرح الدكتور محمد أبو رحمة، مدير دائرة الرعاية الأولية في الهلال الأحمر، أن العيادات والنقاط الطبية التابعة للهلال ستواصل تقديم خدماتها في جميع المناطق، لا سيما في ظل غياب أي مستشفيات عاملة في رفح. 

وأكد أبو رحمة أن الجمعية تعمل على ترميم النقاط الطبية المتضررة وإيجاد أماكن جديدة لتلبية احتياجات السكان في جميع أنحاء المدينة.

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