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أبو عبيدة: طوفان الأقصى غيّر المعادلات وملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار (فيديو)

الأحد 19 يناير 2025 07:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو عبيدة: طوفان الأقصى غيّر المعادلات وملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار (فيديو)



غزة/سما/

قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الأحد، إن معركة “طوفان الأقصى” ضد إسرائيل غيّرت المعادلات، مؤكدة التزامها باتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ صباح الأحد.

جاء ذلك في كلمة مصورة لأبو عبيدة، المتحدث باسم “القسام”، وهي الأولى له منذ 7 أكتوبر الماضي، وأول خطاب له بالتزامن مع بدء وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وقال أبو عبيدة: “نعلن نحن وفصائل المقاومة، التزامنا باتفاق وقف إطلاق النار واستعدادنا لتنفيذ بنوده والالتزام بشروطه، من حيث وقف القتال، والالتزام بالجدول الزمني لعملية التبادل، وتأمين أسرى العدو وصولا لتسليمهم مقابل أسرى شعبنا في كافة مراحل الصفقة”.

وأضاف: “كل ذلك مرهون بالتزام من قبل العدو”.

وتابع أبو عبيدة: “إننا نضع الجميع أمام مسؤولياتهم بشأن انتهاكات قد يرتكبها الاحتلال للاتفاق، والتي قد تعرض العملية للمخاطر من حيث التزاماتنا وقدرتنا على تنفيذ التبادل وتأثير مباشر على سلامة وحياة أسرى العدو في مراحل الصفقة وتفاصيلها وتوقيتاتها”.

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