لنقل 90 أسيرا فلسطينيا.. حافلات الصليب الأحمر تصل سجن عوفر

رام الله/سما/

وصلت حافلات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، مساء الأحد، إلى سجن عوفر الإسرائيلي غرب مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، تمهيدا لتسلم 90 أسيرا فلسطينيا.

ومن المقرر أن تفرج إسرائيل عن 90 أسيرا وأسيرة، بينهم 21 طفلا، بعد أن أطلقت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” 3 أسيرات إسرائيليات، في وقت سابق الأحد، في أول أيام وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ودخلت حافلات تحمل شارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، السجن، بعد أن جاءت من جهة القدس.

وفي محيط السجن من جهة بيتونيا (بلدة فلسطينية تقع بين القدس ورام الله)، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي المنطقة القريبة من السجن منطقة عسكرية مغلقة ومنع تجمع ذوي الأسرى.

وينتشر عشرات من ذوي الأسرى المتوقع الإفراج عنهم، متفرقين في المنطقة، التي من المقرر خروج حافلات الصليب الأحمر منها باتجاه رام الله.