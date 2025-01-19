سموتريتش: نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لصفقة “سيئة وكارثية”- (فيديو)

القدس المحتلة/سما/

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأحد، إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لصفقة “سيئة وكارثية” في قطاع غزة، مهددا بالاستقالة من الحكومة حال عدم استئناف حرب الإبادة.

وفي منشور عبر منصة “إكس”، كتب سموتريتش: “لبالغ الأسف، قرر رئيس الوزراء إعطاء الضوء الأخضر لصفقة سيئة وكارثية، باعتبارها تشكل خطرا كبيرا على الأمن القومي الإسرائيلي، وتعيد الكثير من الإنجازات التي تحققت في الحرب إلى الوراء”، على حد تعبيره.

وتابع: “نعارض الصفقة بشدة، وقد بذلنا كل ما في وسعنا لمنع التوصل إلى صفقة سيئة من شأنها أن تعرض إسرائيل للخطر”.

وادعى بالقول: “للأسف الشديد، لم نتمكن من منع هذه الصفقة الخطيرة، ولكننا تمكنا من ضمان أن الحرب لن تنتهي دون تحقيق أهدافها بالكامل، وفي مقدمتها التدمير الكامل لحركة حماس في غزة”.

وأضاف سموتريتش، وهو رئيس حزب “الصهيونية الدينية”: “طالبنا وحصلنا على الالتزام بتغيير أسلوب الحرب من أجل التوصل إلى حسم كامل من خلال السيطرة التدريجية على غزة بأكمله، وصولا إلى السيطرة الكاملة على القطاع، حتى لا تصل المساعدات الإنسانية إلى حماس”.

وقال: “تنتظرنا أيام مثيرة وصعبة، سنفرح ونفرح بعودة بعض مختطفينا (المحتجزين) إلى وطنهم، لكننا سنتذكر أن مهمة صعبة تنتظرنا بعدها مباشرة، وهي العودة والقتال حتى النصر.. ومهمتي الآن تحقيق النصر الكامل على حماس، عسكريا ومدنيا، وعودة جميع المختطفين إلى ديارهم”.

ومضى سموتريتش: “أؤكد أننا لن نقبل أي عذر في هذا الأمر، ولن نجلس في حكومة لا قدر الله توقف الحرب ولا تستمر حتى النصر الكامل على حماس”.

ومتشفيا بدمار غزة تابع قائلا: “انظروا إلى غزة، مدمرة ومفككة وغير صالحة للسكن، وستبقى كذلك”.

وعن فرحة الغزيين بوقف الإبادة الإسرائيلية، قال سموتريتش: “لا تعجبوا من أفراح عدونا، فهذا مجتمع يقدس الموت ويرقص على أنقاض حياته. وبسرعة كبيرة، سوف نمحو ابتسامتهم مرة أخرى ونستبدلها بصرخات الانكسار وأنين من لم يبق لهم شيء”.

وصباح الأحد، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ بناء على الموعد الذي حدده الوسطاء عند الساعة 6:30 (ت.غ)، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد في بيان لمكتبه أن وقف إطلاق النار لن يبدأ إلا بعد استلام قائمة الأسيرات الثلاثة المفترض الإفراج عنهن اليوم، حيث قالت حماس آنذاك إن تأخرها بتسليم القائمة جاء لأسباب “فنية ميدانية”.

ولاحقا، سلمت حماس قائمة الأسماء للوسطاء فيما نشرت كتائب القسام أسماء الأسيرات الثلاث، ليعلن مكتب نتنياهو عن دخول وقف إطلاق النار في المرحلة الأولى بقطاع غزة حيز التنفيذ الساعة 11:15 بتوقيت فلسطين (09:15 ت.غ).

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وحتى وقف إطلاق النار الأحد، ارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.