"القسام” تسلم 3 أسيرات إسرائيليات للصليب الأحمر في غزة (صور وفيديو)

غزة/سما/

سلمت “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، مساء الأحد، 3 أسيرات إسرائيليات إلى الصليب الأحمر الدولي بمدينة غزة في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وسلمت “كتائب القسام” الأسيرات الإسرائيليات الثلاث إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ساحة السرايا وسط مدينة غزة، ضمن إجراءات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحماس “أبو عبيدة”، في بيان: “في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج، الأحد، عن الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم: رومي جونين (24 عاماً)، إميلي دماري (28 عاماً)، دورون شطنبر خير (31 عاماً)”.