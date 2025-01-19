المملكة المتحدة تستعد لاستقبال رهينة بريطانية إسرائيلية بعد الإفراج عنها

لندن/سما/

رحبت المملكة المتحدة بالأنباء التي أفادت بأن الرهينة البريطانية الإسرائيلية إميلي داماري مدرجة على قائمة الرهائن الذين ستطلق حركة "حماس" سراحهم اليوم الأحد.



وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: "نحن مستعدون لدعمها عند إطلاق سراحها. نحث كلا الجانبين على تنفيذ جميع مراحل الصفقة بالكامل وإعادة جميع الرهائن".

وتأتي هذه الخطوة في سياق التحركات الدبلوماسية المستمرة لدعم المواطنين البريطانيين المتأثرين بالصراعات حول العالم، وتعكس التزام المملكة المتحدة بحماية حقوق مواطنيها ودعمهم في الأوقات الصعبة.

وخلال الساعات القليلة الماضية، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" نيتها الإفراج عن 3 رهينات إسرائيليات في إطار صفقة التبادل ووقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وجاء في بيان الناطق الرسمي باسم "الكتائب" أبو عبيدة: "في إطار صفقة "طوفان الأقصى" لتبادل الأسرى، قررت "كتائب القسام" الإفراج اليوم الأحد 19 يناير 2025 عن الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم: رومي جونين (24 عاماً)، إميلي دماري (28 عاما)، دورون شطنبر خير (31 عاما).

وتعتبر المحتجزات الثلاث مدنيات وسيتم في مقابل تسليمهن إطلاق سراح 90 سيدة فلسطينية من السجون الإسرائيلية.